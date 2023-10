Masters 1000 Shanghai | venerdì è il giorno di Musetti

Il programma con gli orari e l’ ordine di gioco del Masters 1000 di Shanghai 2023 per quanto riguarda la giornata di venerdì 6 ottobre con in campo ...

Vittima di una forte intossicazione alimentare rimediata mentre si trovava in Messico, Belinda Bencic (WTA 15) dopo aver saltato ildi Pechino dovr saltare anche il torneo di Zhengzhou, rinunciando cos alle residue chances di qualificazione alle WTA Finals. La sangallese dovrebbe rientrare in tempo per le finali di ...E' il giorno di Lorenzo Musetti al "Rolex Shanghai". Il carrarino debutta infatti venerdì al penultimo ATPdella stagione dotato di un montepremi di 8.800.000 dollari, che si sta disputando sui campi in cemento del Qi Zhong Stadium della metropoli sulla costa centrale della Cina. Il torneo, ...

Masters 1000 Shanghai: I risultati con il dettaglio del Day 2. Lorenzo Sonego avanza al secondo turno. In campo anche ... LiveTennis.it

E' il giorno di Lorenzo Musetti al "Rolex Shanghai Masters". Il carrarino debutta infatti venerdì al penultimo ATP Masters 1000 della stagione dotato di un montepremi di 8.800.000 dollari, che si sta ...Battendo finalmente il russo, al settimo tentativo, l’allievo di Simone Vagnozzi, ha sfatato anche un tabù che iniziava a diventare pesante per lui. Lo stesso non si può dire ovviamente per l’enfant ...