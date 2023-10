Masters 1000 Shanghai 2023 | Napolitano fuori al primo turno | Zhukayev vince con un doppio 7-5

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Finisce all’avventura di Stefano, n.252 del ranking, aldi. Alla terza partecipazione in un main draw “”, l’azzurro perde con un7-5 contro un altro qualificato, il kazako Beibit, n.302 ATP. Nei primi tre turni di servizio l’azzurro è subito costretto a cancellare sei palle break complessive.invece offre un rendimento crescente in battuta, arrivando a conquistare l’83% dei punti con le prime in campo e il 63% con le seconde. Nelset il classe 2000 kazako non concede palle break e tiene il servizio a zero nell’undicesimo game, prima di firmare il break che vale il 7-5. Nel secondo set l’avvio dell’azzurro è incoraggiante. ...

Buon esordio per Lorenzo Sonego nel torneodi Shanghai. Il 28enne torinese, n.59 Atp, si è imposto in due set con il punteggio di 6 - 3, 6 - 2, in poco meno di un'ora e mezza, sull'australiano Philip Sekulic, n.298 del mondo, ...Carlos Alcaraz guida il seeding del penultimodella stagione. Occhi puntati su Sinner dopo il trionfo di ...

Jannik Sinner, poche ore dopo la vittoria in Cina, si è diretto a Shanghai, dove da sabato sarà impegnato nel penultimo Masters 1000 della stagione (diretta Sky e NOW). L'azzurro ha affidato a ...La fine della corsa coincide con il Masters 1000 di Parigi-Bercy che decreta le prime 8 posizioni della Race. ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, ...