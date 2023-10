Masters 1000 di Shangai | Sonego al secondo turno con Tiafoe

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 5 ottobre 2023)– Buono l’esordio di Lorenzoal Torneodi. Il torinese azzurro, numero 59 in Atp, ha vinto in due set sull’australiano Philip Sekulic per 6-3, 6-2, in poco meno di un’ora e mezza. E l’Azzurro vola al. Incontrerà lo statunitense Frances, n.13 del ranking Atp. Nella giornata di oggi ci saranno altri italiani in gara. Scenderà in sfida Stefano Napolitano, n.253 del ranking, con il kazako Beibit Zhukayev, n.302 ATP. Chi supera questo, troverà il russo Karen Khachanov, n.14 del ranking. Per Matteo Rinaldi ci sarà un avversario australiano. Alexei Popyrin lo sfida al primo. Chi vince troverà il tedesco Jasn-Lennard Struff, n.22 del ranking e 21 del seeding. ...