Marsiglia | Gattuso | “Tanto da migliorare | ma questa avventura mi piacere”

Leggi su sportface

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Gennaroha commentato il pareggio del suo, per 2-2 disera contro il Brighton di Zerbi. Dal doppio vantaggio nella prima frazione di gioco, al rammarico del pari: “Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, il problema è che dobbiamofisicamente, non è una polemica con il collega che mi ha preceduto, ma ne abbiamo poco e le partite durano 95 minuti, anche l’altra volta col Monaco abbiamo tenuto solo 65, posso solo dire grazie ai giocatori per la disponibilità che stanno mettendo”. Poi ha proseguito: “Dobbiamonella mentalità e nella condizione fisica.è una piazza che ha fame di calcio, ha grande passione,sera i tifosi ci hanno aiutato tantissimo e volevamo dargli una soddisfazione. Mi piace ...