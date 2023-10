Marquez sconvolge la MotoGP | conseguenze inaspettate

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 5 ottobre 2023) La notizia riguardante Marcha sicuramente destato stupore a tutti i fan del Motomondiale e adesso si apre un vortice di mercato infinito che potrebbe escludere un pilota italiano dalla griglia del 2024. Marclascerà la Honda al termine di questa stagione. La notizia arrivata ieri sera è sicuramente sorpreso tutti i fan del Motomondiale. Il pilota spagnolo deluso dal mancato miglioramento promesso dalla squadra nipponica in vista del 2024 ha deciso di lasciare la scuderia con cui ha formato un binomio perfetto che gli ha regalato pole, vittorie e soprattutto Mondiali. Il pilota numero 93 ha poi salutato tutti con una commovente storia su IG dove è ritratto il pilota in lacrime, è sicuramente una dura botta per il pilota, ma visto il basso livello prestazionale nella Honda, questa mossa era vitale in chiave carriera. Marc con l’addio ...