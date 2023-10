Marocco | TikToker avverte | Attenti! C' è una cosa normalissima in Italia che qui non potete fare

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di giovedì 5 ottobre 2023), unadi viaggi racconta come ci siano cinque comportamenti da non tenere qui: ecco disi tratta Il, situato all'incrocio tra l'Africa e l'Europa, è una terra ricca di tradizioni e usanze che rispecchiano una storia complessa e una cultura variegata. Le usanze marocchine sono radicate in un contesto storico che abbraccia l'antichità e si riflettono nella vita quotidiana di milioni di suoi abitanti. Il Paese è noto per l'ospitalità del suo popolo. I turisti sono considerati una benedizione, e vengono accolti con calore e generosità. Ad esempio, offrire loro il tè alla menta è una tradizione comune come segno di benvenuto. La cerimonia per servire questa bevanda è una pratica diffusa e un'occasione per condividere conversazioni e momenti speciali. I souk, i mercati tradizionali del ...