Mark Robins orgoglioso della coraggiosa vittoria del Coventry sul Blackburn

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Notizia fresca giunta in redazione:ha elogiato la suasquadra didopo aver ottenuto unaper 1-0 sulalla CBS Arena. L’acquisto da record Haji Wright ha segnato di testa all’85’ dopo che il tiro di Yasin Ayari era rimbalzato sulla traversa. Gli Sky Blues avevano già colpito due legni con Matty Godden e Bobby Thomas, mentre il fragoroso tiro di James Hill è tornato sul legno nel primo tempo per il. Ha significato vittorie consecutive per la prima volta in questa stagione per il, che ha battuto il QPR 3-1 nel fine settimana grazie a una doppietta di Ellis Simms. “Abbiamo iniziato con il team più brillante, avevamo un sacco di energia, abbiamo cercato di eseguire ciò ...