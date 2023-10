Maria Corleone 2 si farà? Cosa sappiamo sulla seconda stagione

Leggi su cinemaserietv

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Anche se non vi sono ancora ufficialità, sembra che2 si, almeno stando alle dichiarazioni del produttore Pietro Valsecchi, che ha già parlato di una sceneggiatura pronta per lae per la terza, lasciando intendere cheè viva e si è salvata in quache modo. Se vi saranno conferme, potrebbe andare in onda a settembre 2024. Di certo, l’ultima puntata della fiction, si chiude con un finale aperto, con la protagonista colpita da un’arma da fuoco e un grande punto interrogativo sulle sue condizioni. Tra le anticipazioni che abbiamoc’è già un’ipotesi per la data che dovrebbe corrispondere al settembre 2024,poi che il numero delle puntate potrebbe ...