Marelli - A rischio anche una fabbrica in Normandia

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Nella partita dellanon c'è solo Crevalcore: il produttore di componentistica, infatti, si appresta a chiudere ladi Argentan, in, fortemente legata al sito bolognese. La strada appare già segnata: in un messaggio ai sindacati, i vertici aziendali hanno comunicato la decisione di fermare le attività produttive dell'impianto francese all'inizio del 2024. Trasferimento in Slovacchia. La notizia, sempre legata all'impatto della transizione verso la mobilità elettrica sulle produzioni di componenti per motori endotermici, non ha colto di sorpresa le organizzazioni transalpine. Subito dopo l'annuncio della chiusura di Crevalcore, per ora sospesa su sollecitazione del governo e in attesa di individuare un percorso di reindustrializzazione, i rappresentanti dei lavoratori francesi hanno sollevato dubbi sul futuro ...