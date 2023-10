Mar Nero | la flotta russa si sta ritirando dalla Crimea? Le navi trasferite | gli attacchi ucraini e le foto satellitari | ecco cosa sta succedendo

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Putin è in difficoltà sul Mar. I contuini, anche attraverso l'uso di droni, avrebbe spinto l?esercito russo a trasferire diversedella...

(Adnkronos) – La Russia sta ricorrendo sempre di più agli aerei da combattimento delle forze aeree navali per controllare la parte occidentale del ...

La Russia potrebbe usare mine navali per colpire imbarcazioni civili nel Mar Nero . La notizia arriva dal Foreign Office britannico, che cita notizie ...

Aerei finti disegnati sulla pista d'atterraggio e navi ridipinte in modo da sembrare più piccole. La Russia stanno ricorrendo anche a tecniche di camuffamento per difendere la flotta dele le proprie basi aeree, in una prova di quanto gli ucraini si siano dimostrati capaci di colpire gli avversari. A scoprire il trucco delle navi bicolori è stata Sky news Uk. Facendo un ...L'Ucraina ha potuto esportare i suoi cereali attraverso ilper quasi un anno grazie a un accordo con Mosca sponsorizzato dalla Turchia e dall'Onu. La Russia si e' ritirata da questo accordo ...

Putin è in difficoltà sul Mar Nero. I contuini attacchi ucraini, anche attraverso l'uso di droni, avrebbe spinto l’esercito russo a trasferire diverse navi ...Putin è in difficoltà sul Mar Nero. I contuini attacchi ucraini, anche attraverso l'uso di droni, avrebbe spinto l’esercito russo a trasferire diverse navi della ...