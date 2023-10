Manfredini | il quarto capitano senza fascia

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLa capacità di anteporre gli interessi di squadra, o meglio societari, a quelli personali. Nicolòha dimostrato ancora una volta che non serve portare unaal braccio per essere un punto di riferimento, un esempio, soprattutto per i più giovani. Sarebbe toccato a lui scendere in campo in Coppa Italia contro il Giugliano, sarebbe stata l’occasione per tornare a giocare a distanza di quasi cinque mesi, chiuso da un totem come Alberto Paleari. Davanti alla richiesta di Matteo Andreoletti, invece, il 35enne estremo difensore non ha battuto ciglio e ha lasciato il palcoscenico al giovane Alessandro Nunziante, diciannove anni in meno e una carriera ancora da costruire. Nonostante la consapevolezza che di occasioni potrebbero essercene poche quest’anno, a maggior ragione con l’eliminazione dalla Coppa Italia, ...