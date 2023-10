Manchester United vs Brentford – probabili formazioni

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Reduce dal peggior inizio di stagione in Premier League, ilaffronta ancora una volta i tifosi scontenti dell’Old Trafford sabato 7 ottobre, mentre ilsi dirige a nord per una sfida di Premier League. I Red Devils sono stati sconfitti per 3-2 dal Galatasaray nell’incontro infrasettimanale di Champions League, mentre le Api hanno recentemente ottenuto un pareggio per 1-1 contro il Nottingham Forest. Il calcio di inizio diè previsto alle 16 Anteprima della partitaa che punto sono le due squadreAnche l’attaccante Rasmus Hojlund ha ammesso che il Manè in crisi ...

Zlatan Ibrahimovic , ex attaccante, ha parlato a Talk Tv del futuro di Erik ten Hag, allenatore del Manchester United Zlatan Ibrahimovic , ex ...

Erik ten Hag rischia l’ esonero da parte del Manchester United ? No, almeno per ora. Perché gode ancora di un certo credito presso...

Su Rasmus Hojlund già in grande spolvero al, Luca Percassi dichiara: "Siamo contenti per lui. Hojlund ha meritato questa opportunità. Volevamo godercelo un po' di più ma così non è ...... il nuovo ranking Uefa Cambia il ranking Uefa al termine della seconda giornata di Champions League: l'Inter resta ottava ma più vicina alche la precede. Il Napoli appena fuori ...

Rio Ferdinand duro: “La difesa del Manchester United è imbarazzante” ItaSportPress

Manchester United, perché la squadra di ten Hag sta andando così male L'Ultimo Uomo

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Palermo senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Mediagol per scoprire tutte le news di giornata sui rosanero in campionato.Inizio di stagione complicato a dir poco per Onana. L’ex portiere dell’Inter è passato in estate al Manchester United per 55 milioni di euro dopo essere stato prelevato dai nerazzurri a parametro zero ...