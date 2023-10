Manacled in italiano | il PDF da scaricare

Leggi su cinemaserietv

(Di giovedì 5 ottobre 2023) La fanfiction potterianaè diventata virale grazie ai video degli appassionati su Tik Tok e, finalmente, ora è arrivata anche la possibilità diil PDF in. Fino a poco tempo fa, infatti, il racconto composto da otre settanta capitoli era disponibile solo in inglese. Oggi, invece, è possibile leggere una traduzione andando a questo link. L’avventura “editoriale” di questo nuovo racconto dalle atmosfere dark è stata particolare. Scritto da SenLinYu tra il 2018 e il 2019, ha dovuto aspettare qualche anno prima di vivere la sua popolarità. Tutto si deve ai social e ai molti canali che, dopo oltre un ventennio, continuiamo a parlare dell’universo potteriano e dei suoi derivati. Come è già capitato per altre saghe di successo, infatti, anche Harry Potter ha visto nascere un vero e propio universo parallelo di ...