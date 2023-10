Maire si aggiudica contratto da 8 | 7 miliardi di dollari da Adnoc

In particolare, il procurement dinegli Emirati Arabi garantirà il massimo coinvolgimento dei fornitori locali, con l'obiettivo di creare un valore significativo per l'economia locale.è ...Tecnimont sfruttera' anche le competenze della divisione Sustainable Technology Solutions diper sviluppare soluzioni digitali innovative finalizzate alla riduzione delle emissioni e all'...

MAIRE si aggiudica un contratto di USD 8,7 miliardi da ADNOC per l... Maire Tecnimont

Maire, nuovo contratto negli Emirati Arabi Uniti SoldiOnline.it

Roma, 5 ott. (askanews) – Maire annuncia che Tecnimont, parte della business unit Integrated E&C Solutions, ha firmato oggi una Lettera di aggiudicazione con Adnoc per l’impianto di trattamento onshor ...Maire Tecnimont si aggiudica il più grane contratto della sua storia, un progetto da 8,7 miliardi di dollari per ADNOC ...