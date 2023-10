Magia Alvarez | che perla in Lipsia - City

Julianha realizzato questo splendido gol che è valso il 2 - 1 del Manchester City contro il Lipsia. Partita poi finita 3 - 1 per la squadra di ...No fue, decían los kirchneristas. Ciertamente no lo fue. Como si no fuera suficiente burla, su novia, la modelo Sofía Clérici, encargada de documentar el viaje, se enojó con los comentarios ...

Manchester City ko anche in Premier League, vince 2-1 il ... Eurosport IT

L'amore di Dybala per Roma: "È magica". E si sbilancia sul futuro... Corriere dello Sport

"¿Julián Álvarez Es mágico. Está siendo el mejor esta temporada, haciendo un montón de goles y ahora también los más importantes. Hoy entró y cambió el partido. Es un jugador realmente importante ...El Manchester City se impone 1-3 al conjunto alemán tras un partido dominado por el medio campo inglés. Phil Foden en la primera mitad, Julián Álvarez y Doku al final del encuentro decantaban la balan ...