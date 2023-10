Madrid | Vinicius Jr in tribunale per testimoniare sugli insulti razzisti subiti

Jr, stella del Real, ha lasciato il tribunale didopo aver testimoniato in relazione agli insulti razzisti subiti durante la partita giocata a Valencia lo scorso maggio, valida ...As: il calciatore, in tribunale per Valencia - Real, dichiara che era gran parte dello stadio di Valencia a prenderlo in giro chiamandolo 'scimmia'. Real's Brazilian forwardJunior reacts to being insulted pointing at the stands during the Spanish league football match between Valencia CF and RealCF at the Mestalla stadium in ...

Vinicius Jr, stella del Real Madrid, ha lasciato il tribunale di Madrid dopo aver testimoniato in relazione agli insulti razzisti subiti durante ...