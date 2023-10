Madonna di Trevignano | “Le Iene” fanno una tac alla statua | cosa si è scoperto

Leggi su tvzap

(Di giovedì 5 ottobre 2023) News tv. “Le”, tacdelladi: i risultati. Uno dei programmi di approfondimento e attualità più seguiti dal pubblico televisivo italiano è quello de Le, che propone inchieste e servizi giornalistici facendo uso di uno stile irriverente e satirico. La nuova edizione del programma, guidata quest’anno da Veronica Gentili e Max Angioni, è letteralmente iniziata con il botto: al centro della puntata del 3 Ottobre 2023 la storia delladie della vegente Gisella.Leggi anche: “Per ora senza contratto”. Ilary Blasi come la D’Urso? “Isola” in forse,bolle in pentola a Mediaset Leggi anche: Veronica Gentili sbarca in Mediaset, per lei la conduzione de “Le ...