Lutto nel mondo dello spettacolo | è morto Giako

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Aveva 37 anni e moltissimi progetti in mente da realizzare con la sua arte. Giacomo Roia,Artmosfera com’era noto nel, èper un malore a Milano, nella notte tra mercoledì e giovedì. Nei prossimi giorni l’autopsia In mattinata i genitori hanno raggiunto il giovane a Milano e nei prossimi giorni, sarà disposta l’autopsia, al fine di chiarire le cause della morte. Giacomo lascia un bimbo di tre anni, Ettore, che amava definire il suo “pezzo d’arte più bello”. Anche per il piccolo aveva deciso di gettare l’ancora a Milano. Dopo aver girato mezzo, grazie alla sua arte, era rientrato in Italia. Chiunque gli chiedesse il perché rispondeva: “L’Italia è il mio paese e quindi ho qualcosa d’importante da fare anche qua”. LEGGI ANCHE: Matteo ...