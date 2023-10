Lutto nel mondo del calcio | addio all’ex Juve e Parma

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Ildelitaliano piange l’improvvisa scomparsa dell’ex giocatore, tra le altre, di Juventus e Parma In giornata, è giunta la notizia che nessuno avrebbe voluto ricevere. Purtroppo, si è spento Romano Voltolina, ex calciatore con un passato in Serie A e in Serie B negli anni Cinquanta. Nato a Chioggia il 4 novembre 1937, tra poco meno di un mese avrebbe compiuto 86 anni. Per la sua scomparsa, si stringono in particolar modo Juventus e Parma, squadre in cui quest’ultimo aveva militato. Di ruolo ala, Voltolina aveva mosso i primi passi della propria carriera proprio alla Vecchia Signora, crescendo calcisticamente all’interno del suo settore giovanile. In seguito ad una prima presenza in massima serie in maglia bianconera, venne poi girato in prestito ai Ducali, che all’epoca militavano nella serie cadetta. I tifosi gialloblù se lo ricorderanno ...