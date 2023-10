Luton Town vs Tottenham Hotspur – probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Separato da 15 posizioni e 13 punti nella classifica embrionale della Premier League, ilospita ila Kenilworth Road nell’anticipo di sabato 7 ottobre , dove gli ospiti possono salire in vetta con una vittoria. Gli Hatters hanno subito una batosta per 2-1 per mano del Burnley nel turno infrasettimanale, mentre gli Spurs hanno superato il Liverpool con lo stesso punteggio grazie a un già famoso errore del VAR. Il calcio di inizio divsè previsto alle 13:30 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreDopo il rinvio della sfida ...