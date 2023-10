Lupin 3 | recensione | un giallo sulle orme del passato

Leggi su screenworld

(Di giovedì 5 ottobre 2023) L’attesa è finalmente giunta al termine. Il 5 ottobre, su Netflix, debutta la terza stagione di, la serie francese liberamente ispirata ai romanzi di Maurice Leblanc in cui Omar Sy presta volto, fisicità e prestanza al ladro gentiluomo Assane Diop, un vero maestro del furto. Un uomo la cui parentela non è legata solo al personaggio nato dalla penna di Leblanc e diventato famoso anche grazie all’animeIII, ma anche a tanti altri personaggi della letteratura. Le prime due stagioni della serie prodotta da Gaumont, infatti, hanno portato il protagonista a somigliare sempre più a una versione moderna e meno complicata di quell’Edmond Dantés protagonista de Il conte di Montecristo. L’abilità nel furto di Assane, nelle prime due stagioni, era mossa soprattutto da un desiderio di rivalsa e vendetta, per ripagare un debito che la storia aveva nei ...