Lupin 3 | come finisce la serie di Netflix?

(Di giovedì 5 ottobre 2023)3, terza stagione delladel 2021,con il ritorno di Hubert Pellegrini, ovvero il miliardario che ha incastrato il padre di Assane (Omar Sy), Babakar, e l’uomo che Assane ha mandato in prigione nella seconda stagione. Si dà il caso che sia detenuto nella stessa prigione di Assane e non ha dimenticato chi è il responsabile della sua cattura. Pellegrini invia ad Assane una foto del protagonista da ragazzo con in mano il libro di Maurice Leblanc, Arsene: La vendetta di Cagliostro. Alla fine, quando Assane prende Keller (Salif Cisse) nelle sue grinfie i poliziotti li circondano, ma questa volta lui non scappa.promesso, si costituisce e va in prigione. Avrebbe potuto scappare e lasciare Parigi con la sua famiglia dato che il piano era già pronto, ma Assane sapeva che così ...

... Babakar si era poi impiccato in cella, lasciando al figlio in regalo un libro sulle avventure del mitico Arsenio. Scoperto che il collier non era mai stato smontato e disperso,da sempre ...Non solo. Dalla Franca continuano ad arrivare storie che parlano di ladri professionisti. Ad ospitarle esempre Netflix , che ha pubblicato il trailer italiano ufficiale de Le ladre ( Voleuses ), ...

Lupin 3: la spiegazione del colpo di scena finale Today.it

Lupin, tutto quello che c'è da sapere prima di vedere la terza parte della serie su Netflix WIRED Italia

Chiara Ferragni rompe il silenzio social sulle condizioni del marito Fedez e ringrazia i follower per i messaggi ricevuti.Tutto pronto per la terza stagione di Lupin 3, la serie cult in arrivo su Netflix con protagonista Assan Diop. Trama, anticipazioni e cast ...