L’università Federico II prepara la nuova classe di astronauti dell’Esa | il corso dura 12 mesi

(Di giovedì 5 ottobre 2023) LaIIladi. In aula e nei laboratori i 7 candidatiselezionati dall’Agenzia Spaziale Europea per il Basic Trainig. Studiano Scienza dei Fluidi e Scienza dei Materiali. L’Agenzia Spaziale Europea (ESA) ha selezionato, tra oltre 23000 domande, 5 candidatie 11 riserve. I 5 candidati, Sophie Adenot, Francia, pilota collaudatore di elicotteri, Pablo Álvarez Fernández, Spagna, ingegnere aerospaziale, Rosemary Coogan, Gran Bretagna, Ph.D. in astronomia, Raphael Liégois, Belgio, PhD in neuroscienza, e Marco Sieber, Svizzera, medico, entreranno a far parte del corpo europeo degliuna volta completata la prima fase dizione: il Basic ...