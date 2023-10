“Luminol” | il nuovo singolo di Giovepolo

Leggi su laprimapagina

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Da venerdì 6 ottobre 2023 sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale “”, ildi. “” è un brano che nasce di getto in un momento particolare della vita del cantautore, che associa gli occhi azzurri penetranti di una ragazza all’effetto delutilizzato dalla scientifica. La canzone è caratterizzata da un arrangiamento punk-rock, che è stato realizzato in presa diretta nello studio 2 di Padova con il produttore Cristopher Bacco e i musicisti Andrea Poli, Riccardo Di Vinci e Ugo Ruggiero. Spiega l’artista a proposito del brano: “Il miosi chiamae come sonorità si discosta un po’ dai miei lavori precedenti, per il ritmo ...