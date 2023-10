L’ultima parola è sempre la sua

Leggi su ultimouomo

(Di giovedì 5 ottobre 2023) C’è un modo di colpire di testa in area che appartiene solo a Matias Vecino. Nel gol di ieri contro il Celtic, che ha aperto le porte all’epica della rimonta finale, si è visto bene. Forse il dettaglio più significativo è che il calcio d’angolo inizialmente pensato da Luis Alberto, e che lui ha provato a indirizzare di fronte piena verso la porta, è stato ribattuto dalla schiena del granitico Liam Scales – enorme difensore irlandese che sembra provenire da un’altra epoca. Il centrocampista uruguaiano aveva fatto tutto benissimo: si era staccato dalla marcatura fintando una traiettoria di corsa molto larga e, dopo che il difensore del Celtic ci era cascato, si era infilato alle sue spalle, arrivando perfettamente in orario sul cross di Luis Alberto. Ma non è in questo modo che segna Vecino, che preferisce surfare sulle onde del caos. È una caratteristica di molti suoi gol. Se ve li ...