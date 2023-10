Lui tedesco | lei siciliana | scelgono l’Irpinia per sposarsi

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSia chiama Jagroop Singh nato in India ma da anni lavora in Germania ed ha scelto un paese irpino Santo Stefano del Sole percon la sua Ada che di cognome fa Ferrara e viene dalla splendida cittàdi Enna. Quello tra Jagroop e Ada è il secondo matrimonio celebrato dal sindaco di Santo Stefano del Sole Gerardo Santoli tra sposi che nonostante nessuna origine santostefanese, attratti dalla bellezza e dal fascino del paese, hanno deciso di celebrare il loro giorno più bello in questo incantevole centro. Prima di Jagroop e Ada infatti a unirsi in matrimonio sono stati i coniugi transalpini Marteau provenienti da Fontaine Au Bois,. La scelta di Santo Stefano del Sole come location per il matrimonio evidenzia la crescente popolarità e attrattiva di questo luogo pittoresco. A celebrare la cerimonia nuziale è stato ...