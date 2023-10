Luciano Violante dà forma a una Circe lucente e dura

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Occorre esser donne per non scacciare a piè pari un uomo colpevole. Forse donne mitiche. Tanto meglio se greche. Com’è mitica, greca, anzitutto donna, la terza figura cui dà voce. Lache dopo Clitemnestra e Medea si prende stasera il più bel palco d’Italia, l’Olimpico di Vicenza. E che, fra le illusioni del Palladio, in controcanto alle pietre e alle fatiche d’Ercole, racconta la sua tragedia. Non di una sola ma di tutte. La tragedia non di una madre addolorata né d’una sposa delusa. Ma di ogni donna. E, ancor più, di chiunque viva il dono e il dramma di guardare al di là del destino. Oltre le convenzioni di una rotta già scritta. Lainterpretata da Viola Graziosi - regia e scene di Giuseppe Dipasquale - è la regina di Ea, figlia del Sole, che conosce i mille e mille tipi umani. E così li ...