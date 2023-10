L’Outfit di un’Alunna Scatena un Dibattito sul Significato di ‘Abbigliamento Appropriato’ a Scuola | Vestita Così Dovrebbe Essere Espulsa

della ragazza, composto datop che lascia scoperta la pancia e jeans strappati , ha attirato critiche feroci. Oltre al suo, la ragazza tiene in mano una sigaretta elettronica , ...Ma soprattutto a tenere banco èdella ragazza: in molti ... 'Non mi sembraabito adeguato per andare a scuola. Hai tutto ...

Dress code scuola, la foto di un’alunna con un top fa discutere: “Papà me l’ha comprato e dice che mi sta benissimo”. Una docente risponde: “Se fossi il preside ti manderei a casa” Orizzonte Scuola