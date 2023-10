L’oro scende per l’ottavo giorno consecutivo con il rialzo del dollaro e dei tassi prima di correggere

Leggi su periodicodaily

(Di giovedì 5 ottobre 2023)non riesce a chiudere in territorio positivo in questi giorni, anche quando ile i rendimenti sono in calo. Il contratto futures sulpiù attivo del Comex di New York, quello di dicembre, è sceso di 6,70 dollari, pari allo 0,4%, a 1.834,80 dollari l’oncia. La scorsa settimana il contratto futures suldi