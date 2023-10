Lollobrigida | sostenere l’allevamento equino e le sue eccellenze valorizza le attività | anche culturali | dei nostri territori

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 5 ottobre 2023) «Iniziative come questa sono fondamentali perché raccontano le tradizioni di uno. Quest’anno, per la prima volta, la manifestazione si svolgerà con il contributo e il patrocinio del Masaf. Per me è un onore che si investa sui grandi eventi, non solo quantitativi ma qualitativi e questo è un appuntamento eccezionale». Così si è espresso il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco, intervenendo nel corso della conferenza stampa organizzata alla Camera dei deputati dall’onorevole Mirco Carloni per presentare la 44° edizione della Mostra Mercato Regionale del Cavallo e la Rassegna del Cavallo del Catria che si svolge a Chiaserna di Cantiano, in provincia di Pesaro e Urbino. «Importantere la nostra storia – ha proseguito il ministro – il nostro cibo, e il nostro modo ...