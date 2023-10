L' olio di rosmarino è utilizzato da chi soffre di calvizie per prevenire la caduta dei capelli | ma funziona davvero?

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Applicare l'disuipuò avere due effetti. In primo luogo, è probabile che profumerai di arrosto. È una cosa piacevole e genuina per una domenica pomeriggio, ma probabilmente c'è un motivo per cui Byredo non ha ancora lanciato una candela dall'esotico nome Poulet Rôti dall'aroma di un più prosaico pollo da rosticceria. In secondo luogo, i tuoipotrebbero ricrescere più lunghi e belli che mai. Sembra un po' un miracolo, ma è ciò in cui sperano milioni di persone affette da incipientein tutto il mondo. Su TikTok e attraverso account di Instagram che non avresti mai voluto seguire, alcuni influencer inneggiano all'di. È una sorta di nuova droga per i, gridano, con gli occhi spalancati e ...