Loki 2 | la recensione dei primi episodi | Bentornato Tom Hiddleston

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Ladeidi2, seconda stagione della serie Marvel per Disney+ che riprende l'iconico personaggio interpretato da Tome tutte le sue bizzarre varianti. In piattaforma dal 5 Ottobre con uno a settimana. Ci era mancato Tom. Ci era mancato sia per la sua distintiva bravura, sia perché, diciamolo, uno degli elementi che sta mancando nel Marvel Cinematic Universe post-Endgame è il carisma dei grandi interpreti che hanno costruito le prime tre fasi. E l'affetto che provavamo per loro. Per questo ladeidi2 non può che partire da qui, dalla sensazione di gioia e soddisfazione (e sollievo) che abbiamo provato nel vedere ...