Lo Sphere di Las Vegas batte anche gli U2

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Loè il definitivo teatro digitale dopo la deflagrazione dell’intelligenza artificiale applicata al pop. Il suo inventore James Dolan (impopolarissimo proprietario dei NY Knicks, la squadra ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Life&People.it | Una nuova struttura destinata a mutare in modo significativo l’esperienza e la fruizione dell’intrattenimento dal vivo. A ...

Diamo il benvenuto ai concerti del futuro. La nuova struttura The Sphere di Las Vegas è stata inaugurata con un incredibile show degli U2. Il ...

Life&People.it | Una nuova struttura destinata a mutare in modo significativo l’esperienza e la fruizione dell’intrattenimento dal vivo. A ...

Si intitola King Size e porta la firma di Marco Brambilla: è una sequenza video che, grazie alla Intelligenza Artificiale, narra l'ascesa del grande Elvis nel grande spazio di The. Il ...C'è stato un tempo in cuiVegas era un po' il cimitero degli elefanti del rock . Molti soldi, gioco d'azzardo, luci e star ... Con la nascita di Theinaugurata nella notte tra venerdì e sabato ...

Lo spettacolo degli U2 alla Sphere di Las Vegas è ultraterreno DDay.it

U2: l'incredibile esibizione allo Sphere di Las Vegas Radio Monte Carlo

Si intitola King Size e porta la firma di Marco Brambilla: è una sequenza video che, grazie alla Intelligenza Artificiale, narra l'ascesa del grande Elvis nel grande spazio di The Sphere. Il video ...C’è stato un tempo in cui Las Vegas era un po’ il cimitero degli elefanti del rock. Molti soldi, gioco d’azzardo, luci e star system, sembrava il luogo ideale per gli ultimi colpi dei grandi a fine ca ...