LIVE Virtus Bologna-Zalgiris 79-82 | Eurolega basket in DIRETTA | esordio amaro per le V Nere | vincono i lituani in rimonta

(Di giovedì 5 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.40 La nostratestuale termina qui! Grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento di serata! 22.38 Fondamentali per loi 25 punti di uno straordinario Keenan Evans, ma vanno segnalati anche gli 11 di Ulanovas e i 10 di Smits. Inutili invece per la squadra emiliana i 18 punti di Mickey e i 17 di Shengelia. 22.36 Resta sicuramente grande amarezza per questa sconfitta all’europeo. Le Vhanno raggiunto il +15 sia nel secondo che nel terzo quarto, ma poi non hanno saputo chiudere la partita e isono riusciti a ribaltare tutto con un ultimo quarto straordinario da 24-14. 22.34 Lanon riesce a costruire nulla negli ultimi secondi e la ...

Bologna - Debutto europeo per la Virtus Bologna di Luca Banchi : reduci dal trionfo in Supercoppa italiana (la quarta nella storia del club) e dal ...

Il LIVE in DIRETTA di Virtus Bologna-Zalgiris , sfida valida come 1^ giornata dell’ Eurolega 2023 / 2024 di basket . Primo impegno in Europa per la ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 73-75 2/2 per Evans. Lo Zalgiris passa in vantaggio. Evans subisce fallo da Hackett e si guadagna due tiri ...

Il LIVE in DIRETTA di Virtus Bologna-Zalgiris , sfida valida come 1^ giornata dell’ Eurolega 2023 / 2024 di basket . Primo impegno in Europa per la ...

Il LIVE in DIRETTA di Virtus Bologna-Zalgiris , sfida valida come 1^ giornata dell’ Eurolega 2023 / 2024 di basket . Primo impegno in Europa per la ...

BOLOGNA - Inizia con una sconfitta la regular season di Eurolega dellaBologna : i bianconeri di coach Banchi cadono 82 - 79 contro lo Zalgiris Kaunas . Ai padroni di casa non bastano i 18 punti di Mickey , i 17 di Shengelia e i 12 a testa per Cordinier e Dobric : ...Il comunicato della Turris sui biglietti per la sfida contro laFrancavilla Questo è il comunicato emesso pochi minuti fa dalla società corallina: 'La S. S. Turris Calcio comunica che sono ...

LIVE Virtus Bologna-Zalgiris, Eurolega basket in DIRETTA: inizia il cammino contro gli ostici lituani OA Sport

Virtus Bologna-Zalgiris Kaunas: dove vederla in tv e streaming Sky Sport

Prima uscita per la Virtus in Eurolega con la Segafredo che questa sera ospiterà al PalaDozza (ore 20.30, diretta Sky e Dazn) lo Zalgiris. Il botteghino dice che in piazza Azzarita ci sarà il pubblico ...Per i lituani nessun assente per questa partita, mentre per la Virtus tra i convocati c'è l'esordio tanto atteso di Iffe Lundberg, mentre i non convocati di questa partita sono Leo Menalo, Awudu Abass ...