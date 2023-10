LIVE Virtus Bologna-Zalgiris 54-46 | Eurolega basket in DIRETTA | V Nere ancora avanti | ma i lituani non mollano

(Di giovedì 5 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA65-58 Loriaccorcia subito con Smits. 65-56 Cordinier mette a referto due punti importantissimi dopo un grande rimbalzo offensivo. E ora è Banchi che chiama il time out. 1’14” sul cronometro. 63-56 Tripla di Evans. Parziale di 8-0 per i. Non ci voleva. 63-53 2/2 per Ulanovas. Per ora loresta aggrappato alla partita. Ulanovas subisce fallo da Cacok. Il bonus dellaè esaurito e ci saranno dunque due tiri liberi per lo. 63-51 Ulanovas segna dalla lunga distanza. Maksvytis chiama un altro time out. Mancano 2’21” alla fine del terzo periodo. 63-48 Tripla di Shengeliaaaaaaaaaaaa! +15! E ora il PalaDozza è una bolgia! 60-48 Appoggio a canestro di Mickey. 58-48 2/3 ai ...

33-25 Penetrazione vincente di Smith. Tv Time Out quando mancano 4'34" alla fine del secondo quarto. 31-25 ...

Il LIVE in DIRETTA di Virtus Bologna-Zalgiris , sfida valida come 1^ giornata dell’ Eurolega 2023 / 2024 di basket . Primo impegno in Europa per la ...

21.22 A tra poco per il secondo tempo , restate connessi! 21.19 In casa emiliana il migliore di questo ...

BOLOGNA - Debutto europeo per laBologna di Luca Banchi : reduci dal trionfo in Supercoppa italiana (la quarta nella storia del club) e dal successo di Scafati all'esordio in Serie A , le 'Vu nere' sfidano i lituani dello ...

Prima uscita per la Virtus in Eurolega con la Segafredo che questa sera ospiterà al PalaDozza (ore 20.30, diretta Sky e Dazn) lo Zalgiris. Il botteghino dice che in piazza Azzarita ci sarà il pubblico ...Per i lituani nessun assente per questa partita, mentre per la Virtus tra i convocati c'è l'esordio tanto atteso di Iffe Lundberg, mentre i non convocati di questa partita sono Leo Menalo, Awudu Abass ...