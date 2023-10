LIVE Virtus Bologna-Zalgiris 31-25 | Eurolega basket in DIRETTA | V Nere avanti di 6 dopo 15?

(Di giovedì 5 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA33-25 Penetrazione vincente di Smith. Tv Time Out quando mancano 4’34” alla fine del secondo quarto. 31-25 Risponde subito Evans dall’altra parte: loresta lì vicino. 31-23 Gran canestro di Dobric. Sono già 10 i punti del serbo. 29-23 Bella tripla dell’ex Brescia e Milano Mitrou-Long. 29-20 1/2 dalla lunetta per Mickey. 28-20 Mickey cerca una gran schiacciata ma Birutis lo ferma irregolarmente. Ci saranno dunque due tiri liberi per il numero 25 della. 28-20 Birutis sbaglia il tiro ma poi corregge a canestroil rimbalzo offensivo. 28-18 Dobric alza la parabola e trova un canestro molto importante. 26-18 Butkevicius completa il gioco da tre punti. 26-17 Butkevicius recupera palla in difesa e con una bella accelerazione si va a prendere i due ...

Bologna - Debutto europeo per la Virtus Bologna di Luca Banchi : reduci dal trionfo in Supercoppa italiana (la quarta nella storia del club) e dal ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.13 È tutto pronto per il debutto stagionale in Europa della squadra emiliana: la palla a due sarà alle ...

BOLOGNA - Debutto europeo per laBologna di Luca Banchi : reduci dal trionfo in Supercoppa italiana (la quarta nella storia del club) e dal successo di Scafati all'esordio in Serie A , le 'Vu nere' sfidano i lituani dello ...

Per i lituani nessun assente per questa partita, mentre per la Virtus tra i convocati c'è l'esordio tanto atteso di Iffe Lundberg, mentre i non convocati di questa partita sono Leo Menalo, Awudu Abass ...Reduci dal trionfo in Supercoppa e dal successo di Scafati, le 'Vu nere' di Banchi debuttano in Europa contro i lituani: la cronaca del match in tempo reale ...