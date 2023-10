LIVE Sporting-Atalanta 0-1 | Lookman sfiora il raddoppio

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Scontro in vetta nel gruppo D. Al José Alvalade va in scenaClub de Portugal-. Spettacolo assicurato a Lisbona tra le...

Scontro in vetta nel gruppo D. Al José Alvalade va in scena Sporting Club de Portugal-Atalanta. Spettacolo assicurato a Lisbona tra le...

A Lisbona, il match dei gironi di Europa League 2023/2024 tra Atalanta e: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaA Lisbona, Atalanta esi affrontano nel match valido per la seconda giornata dei gironi dell'Europa League 2023/2024Lisbona - Atalanta: sintesi e moviola 20 Ancora un'altra ......Marsiglia - Brighton 0 - 0Gruppo C Aris Limassol - Rangers 0 - 0Real Betis - Sparta Praga 0 - 13' Birmancevic Gruppo D Rakow Checztochova - Sturm Graz 0 - 0...

Sporting-Atalanta 0-0 LIVE: Lookman spreca Sky Sport

Sporting Lisbona - Atalanta live: Calcio - Europa League Eurosport IT

Le formazioni ufficiali di Sporting CP-Atalanta, gara della 2ª giornata del Gruppo D dell’UEFA Europa League 2023-2024 in programma alle ore 18.45 (17.45 in Portogallo) all’Estadio José Alvalade di… ...A partire dalle 18:45, segui con noi il live di tutti i risultati della seconda giornata ... L’Atalanta di Gian Piero Gasperini sarà di scena in Portogallo in casa dello Sporting, mentre la Roma di ...