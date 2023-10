LIVE Sonego-Sekulic | ATP Shanghai 2023 in DIRETTA | debutto che nasconde insidie per il torinese | si parte alle 6 30

Leggi su oasport

(Di giovedì 5 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6:19 L’ultima vittoria dell’attuale n.56 del ranking ATP risale ancora alla travagliata ma alla fine positiva settimana di Coppa Davis a Bologna, dovein singolare dopo aver perso malamente dal canadese Galarneau ha compiuto l’impresa sconfiggendo il cileno Jarry dando un punto fondamentale alla nostra nazionale per la qualificazione ai quarti di finale di Malaga. 6:16 L’incontro tra i due giocatori apre le danze della giornata di oggi sullo Stadium Court. Non ci sono precedenti tra l’italiano e l’australiano, che si affrontano quest’oggi per la prima volta allo ATP; in palio un posto al secondo turno contro l’americano Tiafoe. 6:13 L’azzurro torna in campo in Cina dopo la sconfitta di Pechino per mano di Humbert e debutta nel torneo più importante della tournée ...