LIVE Sonego-Sekulic 6-3 6-2 | ATP Shanghai 2023 in DIRETTA | prova solida dell’azzurro che domina e passa al secondo turno

LIVE Sonego-Sekulic 6-3 4-1 - ATP Shanghai 2023 in DIRETTA : due break di vantaggio per Lorenzo che vede il traguardo CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Non riesce a rispondere il giovane australiano. 4-1 break SONEGO! Non c’è più partita, terzo errore ...

LIVE Sonego-Sekulic 6-3 2-1 - ATP Shanghai 2023 in DIRETTA : l’azzurro strappa il servizio anche in questo secondo set CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Eccezionale prima esterna all’incrocio delle righe dell’azzurro per salvare palla break. 30-40 ...

LIVE Sonego-Sekulic 6-3 0-1 - ATP Shanghai 2023 in DIRETTA : tiene il servizio in avvio di set il giovane australiano CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Ottima prima esterna da sinistra per il giovane classe 2003. 15-30 Sembra stanco fisicamente ...

LIVE Sonego-Sekulic 6-3 - ATP Shanghai 2023 in DIRETTA : solido primo set dell’azzurro CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Grave e brutto gratuito di Sekulic con il rovescio da metà campo. 15-0 Non tiene in campo la ...

LIVE Sonego-Sekulic 5-2 - ATP Shanghai 2023 in DIRETTA : break dell’azzurro che prova l’allungo decisivo nel primo set CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-40 Due set point Sonego! Arriva ovunque il torinese che costringe sempre Sekulic a giocare un colpo in ...