LIVE Sonego-Sekulic 6-3 4-1 | ATP Shanghai 2023 in DIRETTA | due break di vantaggio per Lorenzo che vede il traguardo

Leggi su oasport

(Di giovedì 5 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Non riesce a rispondere il giovane australiano. 4-1! Non c’è più partita, terzo errore del game del classe 2003 che fatica enormemente a tenere lo scambio in questo momento. Si incanala sui migliori binari la partita del torinese. 0-40 Tre palle, lungo il colpo dell’australiano che sembra aver acceso la spia della riserva. 0-30 In difficoltà, colpisce alla perfezione l’italiano; splendido il suo vincente con il dritto lungolinea. 0-15 Errore in manovra del n.298 al mondo. 3-1 Game! Consolida ildil’azzurro che con il terzo ACE del gioco conferma come il servizio oggi stia dando una grande mano. AD-40 ...