LIVE Sonego-Sekulic 6-3 2-1 | ATP Shanghai 2023 in DIRETTA | l’azzurro strappa il servizio anche in questo secondo set

Leggi su oasport

(Di giovedì 5 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-40 Eccezionale prima esterna all’incrocio delle righe delper salvare palla break. 30-40 Stecca malamente il dritto in uscita dal, subito palla del contro break per. 30-30 Lento a prepararsi con il rovescio il torinese, punto importante in arrivo. 30-15 Concede più di qualcosa, errore gratuito in manovra con il dritto dell’australiano. 15-15 Sbaglia l’italiano il dritto in uscita daldopo una buona prima palla. 15-0 ACE, prima al centro imprendibile. 2-1 BREAK! Mancano gli appoggi ache non sembra al top fisicamente, rovescio sballato ein...