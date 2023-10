LIVE Sonego-Sekulic 5-2 | ATP Shanghai 2023 in DIRETTA | break dell’azzurro che prova l’allungo decisivo nel primo set

Leggi su oasport

(Di giovedì 5 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-40 Due set point! Arriva ovunque il torinese che costringe semprea giocare un colpo in più per chiudere il punto, australiano che spesso si ritrova in difficoltà e commette un gratuito. 15-30 Inizia a scricchiolare anche il dritto dell’australiano, lungolinea che questa volta si ferma in rete. 15-15 FAVOLOSO PASSANTE DI ROVESCIO DI! Quando viene a rete sembra decisamente spaesato. 15-0 L’azzurroa cercare il lato libero del campo con il dritto, palla che scivola in corridoio. 5-2 Game! Tiene il servizio senza patemi l’italiano, con l’ultima risposta diche prende il volo. 40-15 Meraviglioso dritto vincente in cross ...