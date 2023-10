LIVE Sonego-Sekulic 1-0 | ATP Shanghai 2023 in DIRETTA | parte bene al servizio l’azzurro

Leggi su oasport

(Di giovedì 5 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-15 Forza senza successo la risposta il classe 2003. 15-15 Si affida ancora alla prima di. 0-15 Questa volta il nastro trascina il rovescio a sventaglio dell’italiano fuori dal campo. 1-1 Game! Si difende l’australiano conche prova a farlo muovere, esceil classe 2003 ancora con la potenza del suo dritto. 40-15 Martella con il dritto da fondo, molto pesante il lungolinea e ottimo il vincente in avanzamento. 30-15 Nastro italiano, la pallina in risposta balla e cade addormentandosi subito sotto la rete nel campo dell’australiano. 30-0 Gratuito in manovra didopo che era riuscito a far partire lo scambio. 15-0 Prima esterna vincente del n.298 ...