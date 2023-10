LIVE – Mondiali ginnastica artistica Anversa 2023 | finale all-around maschile in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Latestualedelladell’all-deidi, in programma da sabato 30 settembre a domenica 8 ottobre ad, in Belgio. Archiviate le prove a squadre, tocca agli uomini aprire la serie di finali individuali. Al via per l’Italia Yumin Abbadini e Mario Macchiati, che partiranno da cavallo con maniglie e anelli per poi finire a corpo libero e cavallo con maniglie rispettivamente. Si preannuncia grande spettacolo: quali squadre saliranno sul podio? L’appuntamento è per dalle ore 19.30 alle ore 22.05 di giovedì 5 ottobre all’Antwerp Sportpaleis di, in Belgio. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestuale ...