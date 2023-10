LIVE Gran Piemonte 2023 in DIRETTA | tutto pronto per il via

Leggi su oasport

(Di giovedì 5 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.31 In scena oggi l’ultima tappa di preparazione in vista del Lombardia di sabato. Un’altra delle corse italiane più antiche in programma. 12.29 Buongiorno e benvenuti alladel. Buongiorno a tutti e benvenuti alladella, l’ultimo appuntamento di ‘riscaldamento’ prima del Giro di Lombardia! Anche lei è una delle decane del panorama italiano, e per la sua vicinanza alla Classica delle Foglie Morte rappresenta un appuntamento davvero importante per poter tastare le condizioni dei favoriti. Per settantotto chilometri ci sarà una alma apparente, vista la planimetria praticamente ...