LIVE Ginnastica artistica | Mondiali 2023 in DIRETTA | Macchiati nella top 10 dopo due rotazioni! In testa Chiba

(Di giovedì 5 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.32: Jarman inizia con 12.800 agli anelli 20.27. Questa la classificadue rotazioni: 1Kenta JPN 28.766 2 SUN Wei CHN 28.432 3 SOARES Diogo BRA 28.366 3 RICHARD Frederick USA 28.366 5 LANGENEGGER Florian SUI 28.099 6 JARMAN Jake GBR 27.933 7 HASHIMOTO Daiki JPN 27.832 8 MESZAROS Krisztofer HUN 27.666 9Mario ITA 27.566 10 LIUBIMOV Ilia ISR 27.499 17 ABBADINI Yumin ITA 13.800 (3) 27.100 20.26: Male il turco Onder alle parallele: 12.866 20.25: terza posizione per Richards con 13.733, raggiunto da Soares con un globale di 28.366 20.23: Tante imperfezioni dello statunitense Richards, il leaderla prima rotazione, al cavallo con maniglie 20.21:vola al comando con un fantastico 14.800 al cavallo con ...

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Finale dell'all-around maschile dei Mondiali 2023 di ginnastica artistica. Allo Sportpaleis di Anversa (Belgio) ...