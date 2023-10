LIVE Ginnastica artistica | Mondiali 2023 in DIRETTA | Abbadini 13mo dopo 4 rotazioni | Sun in testa | che battaglia per il podio!

Leggi su oasport

(Di giovedì 5 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.13: Questa la classifica parziale: 1 SUN Wei CHN 57.065 2 HASHIMOTO Daiki JPN 56.832 3 KOVTUN Illia UKR 56.698 4 RICHARD Frederick USA 56.432 5 JARMAN Jake GBR 56.266 6 CHIBA Kenta JPN 56.165 7 SEIFERT Noe SUI 55.798 8 ONDER Ahmet TUR 55.265 9 COURNOYER Rene CAN 55.199 10 SOARES Diogo BRA 55.166 13Yumin ITA 54.933 22 MACCHIATI Mario ITA 53.766 21.12: Van den Keybus totalizza 13.500 alla sbarra e scende in classifica con 55.100 21.08: Splendido il britannico Jarman al volteggio: 15.433 e punteggio di 56.266, è quinto 21.06: Buona prova dialle parallele, 13.933 per un totale di 54.933 21.05: ottimo Seifert alle parallele: 14.766 per un totale di 55.798, è sesto. Tra pocoalle ...