LIVE Arnaldi-Popyrin 4-6 | 6-3 | 0-1 | ATP Shanghai 2023 in DIRETTA | serve prima l’australiano nel set decisivo

Leggi su oasport

(Di giovedì 5 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-15 Bel passante stavolta, nei piedi, del. 15-0 Facile passante di dritto messo in rete da. 1-0 Ace (4). 40-0 Servizio vincente. 30-0 Dritto largo inside-out. 15-0 Rovescio in rete dial servizio. Sensazione è che possa essere qualcosa di veloce e che non necessiti dei tre minuti. Fisioterapista chiesto dal. Il problema sembra essere il piede sinistro.4-6, 6-3! Non si sa come, l’azzurro è riuscito a girare un secondo parziale che, quandoha ottenuto il break sul 2-2 complice un doppio fallo di Matteo, sembrava ormai compromesso. Da quel momentoha iniziato a commettere ...