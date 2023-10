L’invenzione del “maschicidio”

Leggi su facta.news

(Di giovedì 5 ottobre 2023) di Simone Fontana e Anna Toniolo Nella notte tra il 17 e il 18 settembre 2023 Justine Jotham, docente di comunicazione all’università di Dunkerque in Francia, scrittrice di libri per l’infanzia e consigliera comunale, è fuggita con la figlia dalla casa dove abitava con il marito Patrice Charlemagne, denunciando alle forze dell’ordine di essere stata vittima di una rapina insieme a tutta la sua famiglia. Al loro arrivo presso l’abitazione di Jotham gli agenti hanno trovato il corpo senza vita di Patrice Charlemagne, colpito da decine di coltellate. Dopo l’interrogatorio la donna ha confessato di aver ucciso il marito. Un caso di omicidio avvenuto in Francia che ha, però, rianimato un tema tutto italiano che da anni continua ad abitare sia i social network che le pagine dei media, quello del “”. Oltre alla costernazione per l’efferato atto, è tornata ...