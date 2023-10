L’Intelligenza artificiale e il futuro delle elezioni Il confronto fra esperti in Usa

Leggi su formiche

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Qui negli Stati Uniti mercoledì 27 settembre ho potuto assistere, presso il Rules and Administration Committee del Senato americano, ad una serie di audizioni di, policy makers e accademici la cui rilevanza ed attualità dell’oggetto è evidente dal titolo che si è voluto dare alla giornata : “AI and the Future of Our Elections”. La preoccupazione strisciante da parte di tutti gli intervenienti (e partecipanti) era evidente, financo palpabile: il cocktail esplosivo disinformazione-intelligenzaè in grado di alterare in modo significativo, anzi decisivo, il dibattito pubblico che ormai si tiene prevalentemente (non soltanto però) sul web, specie nella prossima stagione elettorale (che vedrà le presidenziali negli Stati uniti ma anche le nostredel Parlamento europeo). Uno dei temi ricorrenti è stato quello di ...